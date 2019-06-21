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Вторичное жилье в Екатеринбурге за последний месяц выросло в цене до 0,5%
21 июнь 2019 (12:18)
УрБК, Екатеринбург, 21.06.2019. На 17 июня 2019 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила 72 тыс. 474 руб. Об этом сообщает Уральская палата недвижимости (УПН).
За последние четыре недели вторичное жилье в городе подорожало на 0,5%.
«Однокомнатные квартиры прибавили в цене 0,5%. Двухкомнатные подешевели на 0,3%. Уровень цен трехкомнатных квартир повысился на 1,2%. Средняя стоимость многокомнатных объектов выросла на 0,2%. Комнаты упали в цене на 0,3%», — говорится в исследовании.
Сроки экспозиции объектов на рынке составляют чуть больше 4 месяцев.
За последние четыре недели вторичное жилье в городе подорожало на 0,5%.
«Однокомнатные квартиры прибавили в цене 0,5%. Двухкомнатные подешевели на 0,3%. Уровень цен трехкомнатных квартир повысился на 1,2%. Средняя стоимость многокомнатных объектов выросла на 0,2%. Комнаты упали в цене на 0,3%», — говорится в исследовании.
Сроки экспозиции объектов на рынке составляют чуть больше 4 месяцев.
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