Новости дня

Вторичное жилье в Екатеринбурге за последний месяц выросло в цене до 0,5%

21 июнь 2019 (12:18)

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2019. На 17 июня 2019 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила 72 тыс. 474 руб. Об этом сообщает Уральская палата недвижимости (УПН).

За последние четыре недели вторичное жилье в городе подорожало на 0,5%.

«Однокомнатные квартиры прибавили в цене 0,5%. Двухкомнатные подешевели на 0,3%. Уровень цен трехкомнатных квартир повысился на 1,2%. Средняя стоимость многокомнатных объектов выросла на 0,2%. Комнаты упали в цене на 0,3%», — говорится в исследовании.

Сроки экспозиции объектов на рынке составляют чуть больше 4 месяцев.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: