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В Каменске-Уральском бывший директор УК «Стройком» получил 3 года условно за растрату коммунальных платежей
21 июнь 2019 (11:53)
УрБК, Екатеринбург, 21.06.2019. Красногорский районный суд Каменска-Уральского вынес приговор в отношении бывшего директора управляющей компании «Стройком» Ивана Шестакова. Он получил 3 года условно за растрату денежных средств жителей и использование нелицензионной программы. Об этом сообщает пресс-служба «ЭнергосбыТ Плюс».
«По инициативе ПАО «Т Плюс» уголовное дело в отношении экс-директора УК было возбуждено в 2017 году. Поводом обращения в судебную инстанцию послужило удержание большей части платежей за тепло и горячую воду, собираемых «Стройком» с управляемых им домов», — говорится в сообщении.
Такие действия нанесли энергокомпании ущерб в размере 2,2 млн руб. Также в ходе следственных мероприятий был установлен факт использования нелицензионной версии 1С.
Суд признал Шестакова виновным по статье 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» и статье 146 УК РФ «Нарушение авторских и смежных прав». Бывший руководитель управляющей компании приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком и запретом на смену места жительства. Также ему пришлось из личных средств полностью возместить ущерб, причиненный «Т Плюс».
«По инициативе ПАО «Т Плюс» уголовное дело в отношении экс-директора УК было возбуждено в 2017 году. Поводом обращения в судебную инстанцию послужило удержание большей части платежей за тепло и горячую воду, собираемых «Стройком» с управляемых им домов», — говорится в сообщении.
Такие действия нанесли энергокомпании ущерб в размере 2,2 млн руб. Также в ходе следственных мероприятий был установлен факт использования нелицензионной версии 1С.
Суд признал Шестакова виновным по статье 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» и статье 146 УК РФ «Нарушение авторских и смежных прав». Бывший руководитель управляющей компании приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком и запретом на смену места жительства. Также ему пришлось из личных средств полностью возместить ущерб, причиненный «Т Плюс».
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