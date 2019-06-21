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В Каменске-Уральском бывший директор УК «Стройком» получил 3 года условно за растрату коммунальных платежей

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2019. Красногорский районный суд Каменска-Уральского вынес приговор в отношении бывшего директора управляющей компании «Стройком» Ивана Шестакова. Он получил 3 года условно за растрату денежных средств жителей и использование нелицензионной программы. Об этом сообщает пресс-служба «ЭнергосбыТ Плюс».



«По инициативе ПАО «Т Плюс» уголовное дело в отношении экс-директора УК было возбуждено в 2017 году. Поводом обращения в судебную инстанцию послужило удержание большей части платежей за тепло и горячую воду, собираемых «Стройком» с управляемых им домов», — говорится в сообщении.



Такие действия нанесли энергокомпании ущерб в размере 2,2 млн руб. Также в ходе следственных мероприятий был установлен факт использования нелицензионной версии 1С.



Суд признал Шестакова виновным по статье 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» и статье 146 УК РФ «Нарушение авторских и смежных прав». Бывший руководитель управляющей компании приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком и запретом на смену места жительства. Также ему пришлось из личных средств полностью возместить ущерб, причиненный «Т Плюс».

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">21 июнь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 11:53</span><br /><strong>В Каменске-Уральском бывший директор УК «Стройком» получил 3 года условно за растрату коммунальных платежей</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 21.06.2019. Красногорский районный суд Каменска-Уральского вынес приговор в отношении бывшего директора управляющей компании «Стройком» Ивана Шестакова. Он получил 3 года условно за растрату денежных средств жителей и использование нелицензионной программы. Об этом сообщает пресс-служба «ЭнергосбыТ Плюс».</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087835-v-kamenske-uralskom-byvshiy-direktor-uk-stroykom-poluchil-3-goda-uslovno-za-rastratu-kommunalnyh-platezhey.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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