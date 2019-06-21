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Средняя зарплата в Свердловской области за год выросла на 7,2%
21 июнь 2019 (11:31)
УрБК, Екатеринбург, 21.06.2019. Среднемесячная зарплата в Свердловской области в апреле 2019 года составила 40 тыс. 168 руб., что на 7,2% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.
Зарплата в здравоохранении за год выросла на 10,4% (до 38 тыс. 994 руб.), в строительном секторе — на 10,1% (до 33 тыс. 190 руб.), в обрабатывающих производствах — на 8,8% (до 44 тыс. 927 руб.), в оптовой и розничной торговле — на 5,6% (до 31 тыс. 014 руб.), в финансовой и страховой сферах — на 3,9% (до 74 тыс. 775 руб.), сфере транспортировки и хранения — на 2,2% (до 44 тыс. 593 руб.).
Зарплата в здравоохранении за год выросла на 10,4% (до 38 тыс. 994 руб.), в строительном секторе — на 10,1% (до 33 тыс. 190 руб.), в обрабатывающих производствах — на 8,8% (до 44 тыс. 927 руб.), в оптовой и розничной торговле — на 5,6% (до 31 тыс. 014 руб.), в финансовой и страховой сферах — на 3,9% (до 74 тыс. 775 руб.), сфере транспортировки и хранения — на 2,2% (до 44 тыс. 593 руб.).
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