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Дума Екатеринбурга без обсуждений приняла поправки в бюджет города
21 июнь 2019 (11:09)
УрБК, Екатеринбург, 21.06.2019. Екатеринбургская городская дума на внеочередном заседании приняла поправки в бюджет муниципалитета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
Так, расходы в этом году составят более 49,5 млрд руб., доходы — более 46 млрд руб.
Бюджет был принят единогласно. Из документа исключили выделение средств на строительство мемориального комплекса в честь тружеников тыла, выпуск газет и создание продакшн-студии.
Так, расходы в этом году составят более 49,5 млрд руб., доходы — более 46 млрд руб.
Бюджет был принят единогласно. Из документа исключили выделение средств на строительство мемориального комплекса в честь тружеников тыла, выпуск газет и создание продакшн-студии.
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