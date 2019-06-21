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В Екатеринбурге, Верхней Пышме и Березовском с 24 по 27 июня пройдет второй этап опрессовок
21 июнь 2019 (10:07)
УрБК, Екатеринбург, 21.06.2019. В Екатеринбурге и Верхней Пышме с 24 по 27 июня и в Березовском с 25 по 27 июня пройдут централизованные гидравлические испытания трубопроводов, сообщает пресс-служба АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» (ЕТК).
«В Екатеринбурге и Верхней Пышме с 23.00 24 июня до 07.00 25 июня пройдут гидравлические испытания подающих квартальных и распределительных тепловых сетей, а с 00.00 до 06.00 26 и 27 июня — трубопроводов магистральных и распределительных тепловых сетей. В Березовском с 9.00 до 17.00 с 25 по 27 июня пройдут испытания подающих трубопроводов магистральных тепловых сетей (с БМ-1 по БМ-9 и БМ-12), а с 00.00 до 06.00 26 и 27 июня — трубопровода тепломагистрали М-39», — уточняет пресс-служба.
Во время проведения испытаний будет прекращено горячее водоснабжение. До начала испытаний температура горячей воды будет понижена до 40 градусов Цельсия.
«На период опрессовок владельцам зданий, тепловых пунктов и тепловых сетей необходимо произвести надежное отключение систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения от трубопроводов и организовать надзор за испытываемыми трубопроводами. Владельцам складских и подвальных помещений с материальными ценностями принять меры, предотвращающие их затопление при возможных разрывах теплотрасс, с организацией дежурства в период испытаний. Автовладельцам рекомендуется не оставлять автомобильный транспорт в охранных зонах теплотрасс», — предупреждают энергетики.
«В Екатеринбурге и Верхней Пышме с 23.00 24 июня до 07.00 25 июня пройдут гидравлические испытания подающих квартальных и распределительных тепловых сетей, а с 00.00 до 06.00 26 и 27 июня — трубопроводов магистральных и распределительных тепловых сетей. В Березовском с 9.00 до 17.00 с 25 по 27 июня пройдут испытания подающих трубопроводов магистральных тепловых сетей (с БМ-1 по БМ-9 и БМ-12), а с 00.00 до 06.00 26 и 27 июня — трубопровода тепломагистрали М-39», — уточняет пресс-служба.
Во время проведения испытаний будет прекращено горячее водоснабжение. До начала испытаний температура горячей воды будет понижена до 40 градусов Цельсия.
«На период опрессовок владельцам зданий, тепловых пунктов и тепловых сетей необходимо произвести надежное отключение систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения от трубопроводов и организовать надзор за испытываемыми трубопроводами. Владельцам складских и подвальных помещений с материальными ценностями принять меры, предотвращающие их затопление при возможных разрывах теплотрасс, с организацией дежурства в период испытаний. Автовладельцам рекомендуется не оставлять автомобильный транспорт в охранных зонах теплотрасс», — предупреждают энергетики.
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