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Свердловские предприниматели стали получать фальшивые требования об уплате налогов

21 июнь 2019 (09:25)

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2019. В Свердловской области неизвестные лица организовали мошенническую схему, направленную на завладение денежными средствами индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФНС России.

«В адрес индивидуальных предпринимателей посредством почтовых отправлений осуществлена массовая рассылка подложных требований о необходимости уплаты задолженности в бюджет по налогам и пени. При этом для платежа указаны реквизиты расчетного счета, открытого в Сбербанке России», — говорится в сообщении.

Управление информирует, что счета, используемые для перечисления налогов, пени, штрафов находятся в Управлении Федерального казначейства, и не могут быть открыты в коммерческих банках.

Налоговая служба призывает граждан быть бдительными при получении указанных требований, проверяя задолженность в личном кабинете на сайте ФНС России или по телефонам территориальных налоговых органов.

«По данным мошенническим фактам Управлением ФНС России по Свердловской области направлены заявления в правоохранительные органы», — сообщили в пресс-службе ведомства.

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