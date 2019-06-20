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«Уральские авиалинии» увеличили частоту выполнения рейсов по маршруту «Москва — Анапа — Москва»

20 июнь 2019 (18:01)

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2019. Авиакомпания «Уральские авиалинии» увеличила частоту выполнения рейсов по маршруту «Москва — Анапа — Москва». Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

«До середины октября самолеты авиакомпании будут доставлять москвичей на черноморское побережье до четырех раз в день. Дополнительные рейсы введены в расписание в связи с популярностью направления у жителей столицы», — говорится в сообщении.

Рейсы в Анапу будут выполняться до 13 октября 2019 года на комфортабельных авиалайнерах производства европейского концерна Airbus.

Билеты можно приобрести на сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в любой авиакассе.

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