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Президент РФ назвал выплаты по кредитам одной из главных статей расходов россиян

20 июнь 2019 (17:57)

Президент РФ Владимир Путин назвал выплаты по кредитам одной из главных статей расходов россиян. Об этом он заявил сегодня, 20 июня, во время «прямой линии».

«Банки предоставляют сейчас кредиты гражданам, условно говоря, под залог 40% заработной платы, что, конечно, чревато, рискованно на мой взгляд. ЦБ должен обратить на это внимание, потому что нам не нужно надувать в экономике этих «пузырей», — заявил президент.

В свою очередь сокращение реальных доходов населения он связал с санкциями, проблемами с экспортом нефти, газа, металлов, химических удобрений.

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