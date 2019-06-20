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«Екатеринбургавтотранс» оштрафовали на 50 тыс. рублей из-за водителя, не имевшего прав на управление автобусом

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2019. В Екатеринбурге в январе 2019 года водитель автобуса «ПАЗ-3204» был остановлен сотрудником ГИБДД. В ходе проверки было установлено, что водитель имеет национальные права Киргизской Республики, которые не содержат данных об окончании срока их действия. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



Так как данные права не могут быть признаны на территории Российской Федерации, ООО «Екатеринбургавтотранс», которое выпустило водителя на линию, получило административное наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. руб. по статье 12.32 КоАП РФ «Допуск к управлению транспортным средством водителя, находящегося в состоянии опьянения либо не имеющего права управления транспортным средством».



По результатам рассмотрения жалобы судьей Чкаловского районного суда Екатеринбурга штраф был снижен до 50 тыс. руб.



ООО «Екатеринбургавтотранс» подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, в которой ставил вопрос об отмене решения судьи и прекращения производства по делу, ссылаясь на то, что в действиях предприятия нет состава правонарушения.



«Суд апелляционной инстанции отметил, что согласно Конвенции о дорожном движении в национальном водительском удостоверении в обязательном порядке должна указываться дата окончания действия удостоверения. При этом юридические лица, осуществляющие эксплуатацию транспортных средств, обязаны организовывать работу водителей в соответствие с требованиями, обеспечивающими безопасность дорожного движения. В данной ситуации этого сделано не было», — говорится в сообщении.



Свердловский областной суд оставил без изменений решение Чкаловского районного суда в отношении ООО «Екатеринбургавтотранс».

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">20 июнь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 17:10</span><br /><strong>«Екатеринбургавтотранс» оштрафовали на 50 тыс. рублей из-за водителя, не имевшего прав на управление автобусом</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 20.06.2019. В Екатеринбурге в январе 2019 года водитель автобуса «ПАЗ-3204» был остановлен сотрудником ГИБДД. В ходе проверки было установлено, что водитель имеет национальные права Киргизской Республики, которые не содержат данных об окончании срока их действия. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087822-ekaterinburgavtotrans-oshtrafovali-na-50-tys-rubley-iz-za-voditelya-ne-imevshego-prav-na-upravlenie-avtobusom.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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