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«Екатеринбургавтотранс» оштрафовали на 50 тыс. рублей из-за водителя, не имевшего прав на управление автобусом

20 июнь 2019 (17:10)

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2019. В Екатеринбурге в январе 2019 года водитель автобуса «ПАЗ-3204» был остановлен сотрудником ГИБДД. В ходе проверки было установлено, что водитель имеет национальные права Киргизской Республики, которые не содержат данных об окончании срока их действия. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Так как данные права не могут быть признаны на территории Российской Федерации, ООО «Екатеринбургавтотранс», которое выпустило водителя на линию, получило административное наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. руб. по статье 12.32 КоАП РФ «Допуск к управлению транспортным средством водителя, находящегося в состоянии опьянения либо не имеющего права управления транспортным средством».

По результатам рассмотрения жалобы судьей Чкаловского районного суда Екатеринбурга штраф был снижен до 50 тыс. руб.

ООО «Екатеринбургавтотранс» подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, в которой ставил вопрос об отмене решения судьи и прекращения производства по делу, ссылаясь на то, что в действиях предприятия нет состава правонарушения.

«Суд апелляционной инстанции отметил, что согласно Конвенции о дорожном движении в национальном водительском удостоверении в обязательном порядке должна указываться дата окончания действия удостоверения. При этом юридические лица, осуществляющие эксплуатацию транспортных средств, обязаны организовывать работу водителей в соответствие с требованиями, обеспечивающими безопасность дорожного движения. В данной ситуации этого сделано не было», — говорится в сообщении.

Свердловский областной суд оставил без изменений решение Чкаловского районного суда в отношении ООО «Екатеринбургавтотранс».

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