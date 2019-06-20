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ЕВРАЗ КГОК внедрил в карьерах автоматизированную систему мониторинга горного транспорта
20 июнь 2019 (16:43)
УрБК, Екатеринбург, 20.06.2019. В карьерах ЕВРАЗ Качканарского ГОКа внедрена автоматизированная система мониторинга горного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Управления по связям с общественностью Регионального центра корпоративных отношений «УРАЛ».
Система в режиме реального времени отслеживает и отображает информацию о местонахождении и параметрах работы самосвалов, бульдозеров, экскаваторов, автопогрузчиков и передвижных столовых.
По беспроводной сети Wi-Fi, развернутой в четырех карьерах, все данные о скорости техники, пробеге, уровне топлива, весе загруженной горной массы, положении передвижных столовых оперативно передаются на компьютеры диспетчеров и главных специалистов комбината. Данные также видят машинисты экскаваторов и водители самосвалов на интеллектуальных панелях в кабинах машин.
В систему интегрирована блочная геологическая модель месторождения, позволяющая анализировать качество железной руды и регулировать движение самосвалов у экскаваторов. В случае непредвиденной остановки система перенаправит БелАЗ на погрузку к другому экскаватору.
«Переход на автоматизированную систему мониторинга позволил нам снизить потери руды и получить более стабильное ее качество, также мы смогли повысить производительность карьерных самосвалов», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов.
Реализация инвестиционного проекта началась в ноябре 2017 года. В рамках проекта вокруг всех карьеров было установлено 19 вышек связи, на 30 экскаваторах и 35 БелАЗах становили датчики, навигационные антенны, интеллектуальные панели в кабинах. Инвестиции в проект составили 80 млн руб.
Система в режиме реального времени отслеживает и отображает информацию о местонахождении и параметрах работы самосвалов, бульдозеров, экскаваторов, автопогрузчиков и передвижных столовых.
По беспроводной сети Wi-Fi, развернутой в четырех карьерах, все данные о скорости техники, пробеге, уровне топлива, весе загруженной горной массы, положении передвижных столовых оперативно передаются на компьютеры диспетчеров и главных специалистов комбината. Данные также видят машинисты экскаваторов и водители самосвалов на интеллектуальных панелях в кабинах машин.
В систему интегрирована блочная геологическая модель месторождения, позволяющая анализировать качество железной руды и регулировать движение самосвалов у экскаваторов. В случае непредвиденной остановки система перенаправит БелАЗ на погрузку к другому экскаватору.
«Переход на автоматизированную систему мониторинга позволил нам снизить потери руды и получить более стабильное ее качество, также мы смогли повысить производительность карьерных самосвалов», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов.
Реализация инвестиционного проекта началась в ноябре 2017 года. В рамках проекта вокруг всех карьеров было установлено 19 вышек связи, на 30 экскаваторах и 35 БелАЗах становили датчики, навигационные антенны, интеллектуальные панели в кабинах. Инвестиции в проект составили 80 млн руб.
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