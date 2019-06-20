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ЕВРАЗ КГОК внедрил в карьерах автоматизированную систему мониторинга горного транспорта

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2019. В карьерах ЕВРАЗ Качканарского ГОКа внедрена автоматизированная система мониторинга горного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Управления по связям с общественностью Регионального центра корпоративных отношений «УРАЛ».



Система в режиме реального времени отслеживает и отображает информацию о местонахождении и параметрах работы самосвалов, бульдозеров, экскаваторов, автопогрузчиков и передвижных столовых.



По беспроводной сети Wi-Fi, развернутой в четырех карьерах, все данные о скорости техники, пробеге, уровне топлива, весе загруженной горной массы, положении передвижных столовых оперативно передаются на компьютеры диспетчеров и главных специалистов комбината. Данные также видят машинисты экскаваторов и водители самосвалов на интеллектуальных панелях в кабинах машин.



В систему интегрирована блочная геологическая модель месторождения, позволяющая анализировать качество железной руды и регулировать движение самосвалов у экскаваторов. В случае непредвиденной остановки система перенаправит БелАЗ на погрузку к другому экскаватору.



«Переход на автоматизированную систему мониторинга позволил нам снизить потери руды и получить более стабильное ее качество, также мы смогли повысить производительность карьерных самосвалов», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов.



Реализация инвестиционного проекта началась в ноябре 2017 года. В рамках проекта вокруг всех карьеров было установлено 19 вышек связи, на 30 экскаваторах и 35 БелАЗах становили датчики, навигационные антенны, интеллектуальные панели в кабинах. Инвестиции в проект составили 80 млн руб.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">20 июнь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 16:43</span><br /><strong>ЕВРАЗ КГОК внедрил в карьерах автоматизированную систему мониторинга горного транспорта</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 20.06.2019. В карьерах ЕВРАЗ Качканарского ГОКа внедрена автоматизированная система мониторинга горного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Управления по связям с общественностью Регионального центра корпоративных отношений «УРАЛ».</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087820-evraz-kgok-vnedril-v-karerah-avtomatizirovannuyu-sistemu-monitoringa-gornogo-transporta.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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