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Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на благоустройство территории в квартале № 9
20 июнь 2019 (15:43)
УрБК, Екатеринбург, 20.06.2019. АО «РСГ-Академическое» информирует о проведении тендера на право заключения договора на выполнение комплекса работ по благоустройству территории общего пользования между домами 9.1.2 и 9.4.2. квартала № 9 в планировочном районе «Академический». Об этом сообщает пресс-служба застройщика.
Сроки выполнения работ: с даты подписания договора до сентября 2019 года. Начальная цена: 10 млн 931 тыс. руб., в том числе НДС 20%.
Прием заявок начнется 20 июня 2019 года и продлится до 5 июля 2019 года. Контактное лицо: Старникова Светлана Александровна. Телефон: (343) 231-18-30 вн. 5818. Адрес электронной почты: S.Starnikova@kortros.ru.
Итоги тендера будут подведены 19 июля 2019 года.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
Сроки выполнения работ: с даты подписания договора до сентября 2019 года. Начальная цена: 10 млн 931 тыс. руб., в том числе НДС 20%.
Прием заявок начнется 20 июня 2019 года и продлится до 5 июля 2019 года. Контактное лицо: Старникова Светлана Александровна. Телефон: (343) 231-18-30 вн. 5818. Адрес электронной почты: S.Starnikova@kortros.ru.
Итоги тендера будут подведены 19 июля 2019 года.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
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