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Официальный курс доллара США снизился на 59 коп., евро — на 9 коп.
20 июнь 2019 (14:58)
УрБК, Москва, 20.06.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 июня 2019 года. Курс долл. США снизился на 59 коп. до 63,39 руб., евро — на 9 коп. до 71,55 руб.
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