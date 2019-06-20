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Реальные доходы жителей Челябинской области в I квартале снизились на 2%

20 июнь 2019 (14:41)

УрБК, Челябинск, 20.06.2019. Реальные доходы жителей Челябинской области в I квартале 2019 года снизились на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в материалах Росстата.

В целом по России реальные доходы населения в январе-марте также снизились на 2%.

В Уральском ФО показатель сократился на 1,3%. В Тюменской области (включая ХМАО и ЯНАО) — на 1,6%, в Курганской области — на 0,9%, в Свердловской области — на 0,2%.

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