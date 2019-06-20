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УБРиР проанализировал базу данных своих новых вкладчиков
20 июнь 2019 (14:20)
УрБК, Екатеринбург, 20.06.2019. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) проанализировал базу данных клиентов, которые открыли вклады в период с 1 января по 1 июня 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба УБРиР.
«Оказалось, что наибольшую склонность к накоплению имеют женатые люди, их доля составила 69%. При этом, наиболее активно открывают вклады женщины. Однако средние суммы на вкладах у мужчин оказались больше, чем у представительниц прекрасного пола. Судя по статистике, в среднем на вкладе у мужчин — 663 тыс. руб., а у женщин — 486 тыс. руб. Средний возраст женщин, открывших вклад в УБРиР за указанный период, составил 54 года, а у мужчин — 52 года», — говорится в сообщении.
«Общемировая статистика показывает, что мужчины, как правило, состоятельнее женщин — этим и объясняется тот факт, что средние суммы на их вкладах гораздо больше. Но при этом, вкладчиков-мужчин меньше — а все потому, что заработанные деньги сильный пол предпочитает сразу тратить, либо вкладываться в высокорисковые инструменты — фондовый рынок или валюту. Женщины же более склонны к накопительству и планированию бюджета, поэтому чаще выбирают вклады, как простой и понятный инструмент сбережения своих средств», — прокомментировал директор по маркетингу УБРиР Алексей Мерзляков.
«Оказалось, что наибольшую склонность к накоплению имеют женатые люди, их доля составила 69%. При этом, наиболее активно открывают вклады женщины. Однако средние суммы на вкладах у мужчин оказались больше, чем у представительниц прекрасного пола. Судя по статистике, в среднем на вкладе у мужчин — 663 тыс. руб., а у женщин — 486 тыс. руб. Средний возраст женщин, открывших вклад в УБРиР за указанный период, составил 54 года, а у мужчин — 52 года», — говорится в сообщении.
«Общемировая статистика показывает, что мужчины, как правило, состоятельнее женщин — этим и объясняется тот факт, что средние суммы на их вкладах гораздо больше. Но при этом, вкладчиков-мужчин меньше — а все потому, что заработанные деньги сильный пол предпочитает сразу тратить, либо вкладываться в высокорисковые инструменты — фондовый рынок или валюту. Женщины же более склонны к накопительству и планированию бюджета, поэтому чаще выбирают вклады, как простой и понятный инструмент сбережения своих средств», — прокомментировал директор по маркетингу УБРиР Алексей Мерзляков.
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