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Владелец затопленного дома в поселке Малышева отсудил у коммунальщиков более 115 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2019. В п. Малышева в декабре 2017 года из-за сильного износа труб (более 70%) произошел прорыв трубопровода холодного водоснабжения. В результате коммунальной аварии было затоплено несколько земельных участков на ул. 2-я Зеленая, повреждения получил и жилой дом с надворными постройками. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



В феврале 2018 года его хозяин обратился с заявлением об устранении аварии в администрацию Малышевского городского округа. Ответ от чиновников был получен в марте, в нем было сообщено, что заявление по вопросу ликвидации прорыва магистральной перенаправлено в ООО «ВТС Маркет» для рассмотрения по существу. В итоге прорыв был устранен только в апреле 2018 года. Дому был причинен ущерб, который, согласно оценке экспертов, составил 112 тыс. 878 руб.



Мужчина обратился с иском в Асбестовский городской суд, в котором просил взыскать с администрации Малышевского городского округа, ООО «ВТС Маркет» солидарно в возмещение ущерба 112 тыс. 878 руб. и расходы по уплате госпошлины 3 тыс. 458 руб. К участию в деле в качестве соответчиков судом были привлечены ООО «АВТ Плюс», МУП МГО «Жилкомсервис».



Решением Асбестовского городского суда исковые требования удовлетворены в полном объеме. Материальный ущерб в сумме 112 тыс. 878 руб., а также расходы по оплате госпошлины — 3 тыс. 458 руб. взысканы с ответчика ООО «АВТ Плюс». В удовлетворении исковых требований к администрации Малышевского городского округа, ООО «ВТС Маркет», МУП «Жилкомсервис» судом было отказано.



Ответчик не согласился с решением суда первой инстанции и подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Представитель ООО «АВТ Плюс» в жалобе указал, что он является арендатором водопроводных сетей. 5 декабря 2017 года ООО «ВТС Маркет» приняло спорные сети на обслуживание.



Судебная коллегия согласилась с выводом суда первой инстанции о том, что на ответчике ООО «АВТ Плюс» как на исполнителе коммунальной услуги по водоснабжению лежит обязанность по предотвращению аварийных ситуаций, недопущению затоплений помещений пользователей.

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