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Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на устройство временного проезда по ул. Тимофеева-Ресовского





Сроки выполнения работ: с даты подписания договора до сентября 2019 года. Начальная цена: 8 млн 983 тыс. руб., в том числе НДС 20%.



Прием заявок начнется 20 июня 2019 года и продлится до 5 июля 2019 года. Контактное лицо: Старникова Светлана Александровна. Телефон: (343) 231-18-30 вн. 5818. Адрес электронной почты: S.Starnikova@kortros.ru.



Итоги тендера будут подведены 19 июля 2019 года.





АО «РСГ-Академическое», офис продаж:

пр. Академика Сахарова, 57.

Тел.: (343) 222-7-222.

www.akademicheskiy.org УрБК, Екатеринбург, 20.06.2019. АО «РСГ-Академическое» информирует о проведении тендера на право заключения договора на выполнение работ по устройству временного проезда и тротуара по ул. Тимофеева-Ресовского (вдоль блоков 26.2, 26.4, 26.8), с выездом к мостам по ул. Вильгельма де Геннина и ул. Рябинина в планировочном районе «Академический». Об этом сообщает пресс-служба застройщика.Сроки выполнения работ: с даты подписания договора до сентября 2019 года. Начальная цена: 8 млн 983 тыс. руб., в том числе НДС 20%.Прием заявок начнется 20 июня 2019 года и продлится до 5 июля 2019 года. Контактное лицо: Старникова Светлана Александровна. Телефон: (343) 231-18-30 вн. 5818. Адрес электронной почты: S.Starnikova@kortros.ru.Итоги тендера будут подведены 19 июля 2019 года.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">20 июнь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 12:55</span><br /><strong>Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на устройство временного проезда по ул. Тимофеева-Ресовского</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 20.06.2019. АО «РСГ-Академическое» информирует о проведении тендера на право заключения договора на выполнение работ по устройству временного проезда и тротуара по ул. Тимофеева-Ресовского (вдоль блоков 26.2, 26.4, 26.8), с выездом к мостам по ул. Вильгельма де Геннина и ул. Рябинина в планировочном районе «Академический». Об этом сообщает пресс-служба застройщика.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087807-zastroyschik-akademicheskogo-rayona-ekaterinburga-obyavil-tender-na-ustroystvo-vremennogo-proezda-po-ul-timofeeva-resovskogo.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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