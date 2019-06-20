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Реальные доходы свердловчан в I квартале снизились на 0,2%
20 июнь 2019 (12:32)
УрБК, Екатеринбург, 20.06.2019. Реальные доходы жителей Свердловской области в I квартале 2019 года снизились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в материалах Росстата.
В целом по России реальные доходы населения в январе-марте снизились на 2%. В Уральском ФО — на 1,3%. В частности, в Челябинской области — на 2%, в Тюменской области (включая ХМАО и ЯНАО) — на 1,6%, в Курганской области — на 0,9%.
В целом по России реальные доходы населения в январе-марте снизились на 2%. В Уральском ФО — на 1,3%. В частности, в Челябинской области — на 2%, в Тюменской области (включая ХМАО и ЯНАО) — на 1,6%, в Курганской области — на 0,9%.
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