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Реальные доходы свердловчан в I квартале снизились на 0,2%

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2019. Реальные доходы жителей Свердловской области в I квартале 2019 года снизились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в материалах Росстата.



В целом по России реальные доходы населения в январе-марте снизились на 2%. В Уральском ФО — на 1,3%. В частности, в Челябинской области — на 2%, в Тюменской области (включая ХМАО и ЯНАО) — на 1,6%, в Курганской области — на 0,9%.

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