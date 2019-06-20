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Александр Высокинский: Строительство второй ветки метро рассматривается как один из ключевых проектов
20 июнь 2019 (11:50)
УрБК, Екатеринбург, 20.06.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что строительство второй ветки метро по-прежнему рассматривается как один из ключевых проектов к 300-летию Екатеринбурга, и работы по проектированию продолжаются. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
«Проект очень важен для сохранения темпов развития города и комфортной жизни екатеринбуржцев. В документе, на который ссылаются журналисты, четко сказано, что решения об объемах будут приниматься после предоставления проектно-сметной документации. Именно этой логики мы и придерживались с самого начала, именно ее и озвучивали. Продолжается большая совместная работа по проектированию второй ветки метро. Совместно с полномочным представителем Президента России в УрФО и губернатором Свердловской области мы готовим этот проект к презентации на федеральном уровне, чтобы серьезно претендовать на получение финансирования из федерального бюджета. Мы рассчитываем, что наши общие усилия увенчаются успехом. Работы по проектированию метро мы не останавливаем. Будем вести их на собственные средства. Главная гарантия выделения средств на метро — разработанная техническая документация», — цитирует пресс-служба Александра Высокинского.
«Проект очень важен для сохранения темпов развития города и комфортной жизни екатеринбуржцев. В документе, на который ссылаются журналисты, четко сказано, что решения об объемах будут приниматься после предоставления проектно-сметной документации. Именно этой логики мы и придерживались с самого начала, именно ее и озвучивали. Продолжается большая совместная работа по проектированию второй ветки метро. Совместно с полномочным представителем Президента России в УрФО и губернатором Свердловской области мы готовим этот проект к презентации на федеральном уровне, чтобы серьезно претендовать на получение финансирования из федерального бюджета. Мы рассчитываем, что наши общие усилия увенчаются успехом. Работы по проектированию метро мы не останавливаем. Будем вести их на собственные средства. Главная гарантия выделения средств на метро — разработанная техническая документация», — цитирует пресс-служба Александра Высокинского.
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