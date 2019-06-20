Новости дня

Александр Высокинский: Строительство второй ветки метро рассматривается как один из ключевых проектов

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что строительство второй ветки метро по-прежнему рассматривается как один из ключевых проектов к 300-летию Екатеринбурга, и работы по проектированию продолжаются. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.



«Проект очень важен для сохранения темпов развития города и комфортной жизни екатеринбуржцев. В документе, на который ссылаются журналисты, четко сказано, что решения об объемах будут приниматься после предоставления проектно-сметной документации. Именно этой логики мы и придерживались с самого начала, именно ее и озвучивали. Продолжается большая совместная работа по проектированию второй ветки метро. Совместно с полномочным представителем Президента России в УрФО и губернатором Свердловской области мы готовим этот проект к презентации на федеральном уровне, чтобы серьезно претендовать на получение финансирования из федерального бюджета. Мы рассчитываем, что наши общие усилия увенчаются успехом. Работы по проектированию метро мы не останавливаем. Будем вести их на собственные средства. Главная гарантия выделения средств на метро — разработанная техническая документация», — цитирует пресс-служба Александра Высокинского.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">20 июнь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 11:50</span><br /><strong>Александр Высокинский: Строительство второй ветки метро рассматривается как один из ключевых проектов</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 20.06.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что строительство второй ветки метро по-прежнему рассматривается как один из ключевых проектов к 300-летию Екатеринбурга, и работы по проектированию продолжаются. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087803-aleksandr-vysokinskiy-stroitelstvo-vtoroy-vetki-metro-rassmatrivaetsya-kak-odin-iz-klyuchevyh-proektov.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: