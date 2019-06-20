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В Миассе компанию «Акваресурс» оштрафовали на 540 тыс. рублей за возведение самовольных построек в охранной зоне

УрБК, Челябинск, 20.06.2019. ООО «Акваресурс» будучи арендатором двух лесных участков, расположенных в охранной зоне озера Тургояк возвело самовольные постройки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.



«ООО «Акваресурс» причинен вред, выразившийся в самовольном занятии и использовании земель лесного фонда и земель иных категорий, нарушены интересы собственника природных ресурсов — Российской Федерации и муниципального образования Челябинской области — Миасского городского округа, заключающиеся в сохранении компонентов биосферы, охране и рациональном использовании природных ресурсов», — говорится в сообщении.



Также были нарушены права граждан на благоприятные условия окружающей среды и жизнедеятельности при посещении лесов. Стоит отметить, что правонарушитель не внес сумму арендной платы за фактическое использование земельных участков.



ООО «Акваресурс» привлечено к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 540 тыс. руб.



Также Миасским городским судом удовлетворены исковые требования Главного управления лесами Челябинской области об обязании ООО «Акваресурс» демонтировать незаконно возведенные сооружения, расположенные на земельном участке в квартале 37 Тургоякского участкового лесничества ЧОБУ «Миасское лесничество» и освободить лесной участок, занятый указанными сооружениями.

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