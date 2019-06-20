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Объем просроченной задолженности по кредитам физлицам в январе-мае вырос на 7,3%

УрБК, Москва, 20.06.2019. Объем просроченной задолженности по кредитам нефинансовым организациям в январе-мае 2019 года вырос на 27,9%, по кредитам физическим лицам — на 7,3%. Об этом говорится в исследовании Банка России.



«Существенное влияние на показатели просроченной задолженности оказало изменение подходов к их учету, в соответствии с которым с 2019 года к ним были отнесены просроченная дебиторская задолженность и просроченные приобретенные права требования», — говорится в исследовании.



Отметим, что в корпоративном портфеле доля просроченной задолженности в настоящее время составляет 7,9%, в корпоративном — 5%.

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