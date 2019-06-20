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В Екатеринбурге защитники Березовой рощи записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину





«В Березовой роще произрастают редкие краснокнижные растения, живут белки и гуляют мамы с детьми. По генплану города здесь планировалось возвести кампус Уральского государственного аграрного университета, сохранив существенную часть парка, а корпорация «Атомстройкомплекс» планирует построить на этом месте жилой комплекс «Art. Город парк», уничтожив для этого 20 га взрослых деревьев. Мы больше года боремся за сохранение парка, пока только решением суда наложен временный запрет на вырубку рощи, но в любой момент вырубка может продолжиться. Просим вас, Владимир Владимирович, спасти Березовую рощу, ведь это единственный удобный парк в нашем районе», — говорят защитники рощи в обращении.



Напомним,



Территория площадью 24 га досталась застройщику в результате конкурса, проведенного «Агентством ипотечного жилищного кредитования». Жители района собирали подписи против уничтожения рощи и регулярно устраивали различные акции протеста. УрБК, Екатеринбург, 20.06.2019. В Екатеринбурге защитники Березовой рощи записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой спасти парк от уничтожения корпорацией «Атомстройкомплекс», которая планирует построить на ее месте жилой комплекс «Art. Город парк». Видеоролик активисты также разместили на своем аккаунте в «ВКонтакте».«В Березовой роще произрастают редкие краснокнижные растения, живут белки и гуляют мамы с детьми. По генплану города здесь планировалось возвести кампус Уральского государственного аграрного университета, сохранив существенную часть парка, а корпорация «Атомстройкомплекс» планирует построить на этом месте жилой комплекс «Art. Город парк», уничтожив для этого 20 га взрослых деревьев. Мы больше года боремся за сохранение парка, пока только решением суда наложен временный запрет на вырубку рощи, но в любой момент вырубка может продолжиться. Просим вас, Владимир Владимирович, спасти Березовую рощу, ведь это единственный удобный парк в нашем районе», — говорят защитники рощи в обращении.Напомним, конфликт вокруг вырубки Березовой рощи возник после того, как местные жители узнали, что при возведении жилого комплекса «Art. Город парк» на этой территории планируется вырубить порядка 18 га леса.Территория площадью 24 га досталась застройщику в результате конкурса, проведенного «Агентством ипотечного жилищного кредитования». Жители района собирали подписи против уничтожения рощи и регулярно устраивали различные акции протеста.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">20 июнь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 10:49</span><br /><strong>В Екатеринбурге защитники Березовой рощи записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 20.06.2019. В Екатеринбурге защитники Березовой рощи записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой спасти парк от уничтожения корпорацией «Атомстройкомплекс», которая планирует построить на ее месте жилой комплекс «Art. Город парк». Видеоролик активисты также разместили на своем аккаунте в «ВКонтакте».</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087800-v-ekaterinburge-zaschitniki-berezovoy-roschi-zapisali-videoobraschenie-k-prezidentu-rf-vladimiru-putinu.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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