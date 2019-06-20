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Chevrolet отзывает в России 191 автомобиль из-за проблем с электрическим усилителем руля

УрБК, Москва, 20.06.2019. Chevrolet отзывает 182 автомобиля марки Chevrolet Camaro и девять автомобилей Chevrolet Corvette из-за возможного выключения электрического усилителя рулевого управления, сообщает Росстандарт.



Отзыву подлежат транспортные средства, реализованные в период с декабря 2016 года по январь 2019 года.



«Причиной отзыва автомобилей является то, что у некоторых автомобилей может выключиться электрический усилитель рулевого управления. Потеря электроусиления может длиться весь цикл зажигания, но может вернуться в работу после перезапуска автомобиля. Клиенты могут испытывать эти условия во время последовательных циклов зажигания. Если произойдет потеря усиления, ручное управление рулевой системой полностью сохранится, однако потребуется увеличенное усилие на рулевом колесе, особенно на низких скоростях, что потенциально может увеличить риск ДТП», — говорится в сообщении.



Уполномоченные представители изготовителей ООО «Джи Эм Авто» проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв.



На транспортных средствах заменят рулевую рейку в сборе, все работы будут бесплатны для владельцев.

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