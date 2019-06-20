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Более 100 российских банков получили убыток за январь-май текущего года

УрБК, Москва, 20.06.2019. Прибыль банковского сектора РФ в январе-мае 2019 года составила 867 млрд руб., что на 64,5% выше уровня показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в исследовании Банка России.



«В банковском секторе по-прежнему преобладают прибыльные кредитные организации: за первые пять месяцев 2019 года прибыль в размере 943 млрд руб. показали 350 кредитных организаций (75% от количества кредитных организаций, действовавших на 01.06.2019), убыток в размере 76 млрд руб. — 105 кредитных организаций (22%)», — говорится в исследовании.



Доля убыточных кредитных организаций снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (с 32 до 22%).

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