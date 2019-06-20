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В Екатеринбурге будут судить преступную группу за мошенничество в сфере грузоперевозок
20 июнь 2019 (09:25)
УрБК, Екатеринбург, 20.06.2019. В Екатеринбурге передали в суд уголовное дело в отношении трех местных жителей, подозреваемых в мошенничестве на 1,4 млн руб. под видом заключения договоров по грузоперевозке. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
«В зависимости от роли и степени участия, они обвиняются по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере», а также по статье 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное организованной группой», — говорится в сообщении.
По версии следствия, в 2016 году злоумышленники приобрели юридическое лицо, которое ранее функционировало в течение 10 лет и имело положительную репутацию на рынке. В последующем эту организацию они оформили на подставное лицо и создали видимость работы компании, специализирующейся на междугородной и международной грузоперевозке негабаритных грузов. Мошенники заключали договоры на перевозку грузов (предварительно подделав необходимые документы на транспорт и водителей), но после перечисления денег на расчетный счет организации исчезали из поля зрения клиентов.
«С целью отмывания полученных преступным путем денежных средств, мошенники создали второе юридическое лицо, на счет которого путем финансовых операций перечислялись денежные средства потерпевших, после чего обналичивались участками организованной группы со своих личных счетов», — уточняет пресс-служба.
Всего за 2016-2017 годы от действий мошенников пострадало 10 юридических лиц. Им причинен ущерб на сумму 1,4 млн руб. Сейчас уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга.
«В зависимости от роли и степени участия, они обвиняются по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере», а также по статье 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное организованной группой», — говорится в сообщении.
По версии следствия, в 2016 году злоумышленники приобрели юридическое лицо, которое ранее функционировало в течение 10 лет и имело положительную репутацию на рынке. В последующем эту организацию они оформили на подставное лицо и создали видимость работы компании, специализирующейся на междугородной и международной грузоперевозке негабаритных грузов. Мошенники заключали договоры на перевозку грузов (предварительно подделав необходимые документы на транспорт и водителей), но после перечисления денег на расчетный счет организации исчезали из поля зрения клиентов.
«С целью отмывания полученных преступным путем денежных средств, мошенники создали второе юридическое лицо, на счет которого путем финансовых операций перечислялись денежные средства потерпевших, после чего обналичивались участками организованной группы со своих личных счетов», — уточняет пресс-служба.
Всего за 2016-2017 годы от действий мошенников пострадало 10 юридических лиц. Им причинен ущерб на сумму 1,4 млн руб. Сейчас уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга.
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