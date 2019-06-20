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На трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган организуют реверсивное движение из-за ремонта железнодорожного переезда

20 июнь 2019 (09:04)

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2019. На 55-м км федеральной трассы Р-354 Екатеринбург —Шадринск — Курган рядом с поселком Марамзино в связи с ремонтными работами на железнодорожном переезде будет введено реверсивное движение. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».

Ограничение будет действовать с 22.00 20 июня до 06.00 21 июня 2019 года. На месте будут выставлены регулировщики. Работы проводят специалисты «Свердловской железной дороги».

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