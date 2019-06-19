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Правительство РФ ограничило рост цен на услуги ЖКХ уровнем инфляции

УрБК, Москва, 19.06.2019. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, направленное против необоснованного увеличения цен на услуги ЖКХ. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.



Постановление запрещает устанавливать тарифы на жилищно-коммунальные услуги выше уровня прогнозируемой инфляции.



Отметим, что сейчас для регионов устанавливаются предельные индексы роста платы для ЖКХ, но есть ряд оснований, которые позволяют эти индексы превышать.

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