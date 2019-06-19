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Правительство РФ ограничило рост цен на услуги ЖКХ уровнем инфляции

19 июнь 2019 (18:02)

УрБК, Москва, 19.06.2019. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, направленное против необоснованного увеличения цен на услуги ЖКХ. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Постановление запрещает устанавливать тарифы на жилищно-коммунальные услуги выше уровня прогнозируемой инфляции.

Отметим, что сейчас для регионов устанавливаются предельные индексы роста платы для ЖКХ, но есть ряд оснований, которые позволяют эти индексы превышать.

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