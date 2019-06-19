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«Уральские авиалинии» снизили стоимость билетов по субсидированным тарифам
19 июнь 2019 (17:52)
УрБК, Екатеринбург, 19.06.2019. Авиакомпания «Уральские авиалинии» информирует о снижении стоимости субсидированных тарифов. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
Акция продлится по 23 июня на вылеты с 15 сентября по 15 декабря по следующим маршрутам: Москва — Калининград, Калининград — Москва стоимость перелета в одну сторону от 500 руб.; Екатеринбург — Чита, Чита — Екатеринбург стоимость перелета в одну сторону от 2,5 тыс. руб.; Москва — Чита, Чита — Москва стоимость перелета в одну сторону от 3 тыс. руб.; Москва — Благовещенск, Благовещенск — Москва стоимость перелета в одну сторону от 3,5 тыс. руб.; Новосибирск — Владивосток, Владивосток — Новосибирск стоимость перелета в одну сторону от 4 тыс. руб.
Детям до 12 лет предоставляется скидка 25%.
«Билеты в кассах могут приобрести граждане РФ в возрасте до 23 лет; женщины в возрасте свыше 55 лет и мужчины в возрасте свыше 60 лет; многодетные семьи; инвалиды I группы любого возраста и сопровождающее его лицо, а также лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, и инвалид с детства II или III группы», — говорится в сообщении.
С подробностями приобретения субсидированных билетов можно ознакомиться на сайте авиакомпании www.uralairlines.com.
Акция продлится по 23 июня на вылеты с 15 сентября по 15 декабря по следующим маршрутам: Москва — Калининград, Калининград — Москва стоимость перелета в одну сторону от 500 руб.; Екатеринбург — Чита, Чита — Екатеринбург стоимость перелета в одну сторону от 2,5 тыс. руб.; Москва — Чита, Чита — Москва стоимость перелета в одну сторону от 3 тыс. руб.; Москва — Благовещенск, Благовещенск — Москва стоимость перелета в одну сторону от 3,5 тыс. руб.; Новосибирск — Владивосток, Владивосток — Новосибирск стоимость перелета в одну сторону от 4 тыс. руб.
Детям до 12 лет предоставляется скидка 25%.
«Билеты в кассах могут приобрести граждане РФ в возрасте до 23 лет; женщины в возрасте свыше 55 лет и мужчины в возрасте свыше 60 лет; многодетные семьи; инвалиды I группы любого возраста и сопровождающее его лицо, а также лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, и инвалид с детства II или III группы», — говорится в сообщении.
С подробностями приобретения субсидированных билетов можно ознакомиться на сайте авиакомпании www.uralairlines.com.
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