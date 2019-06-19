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Экономика РФ за год потеряла 223 млрд рублей из-за предотвратимой нетрудоспособности граждан

УрБК, Москва, 19.06.2019. Российская экономика в 2018 году потеряла около 223 млрд руб. из-за предотвратимой нетрудоспособности граждан. Об этом сообщила зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова в ходе выступления на III Форуме социальных инноваций регионов, передает ТАСС.



«Для развития экономики в первую очередь необходимо создание максимально комфортных условий труда, забота о работниках, их здоровье. Не секрет, что производительность труда выше в тех коллективах, где сотрудники меньше болеют. За 2018 год из-за предотвратимой нетрудоспособности экономика потеряла 223 млрд руб.», — рассказала Т. Голикова.



По ее словам, реализация мероприятий по созданию системы поддержки здоровья на производстве является одним из мероприятий нацпроекта «Демография».

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