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Власти Свердловской области отказались отменить строительство мусоросортировочного комплекса вблизи Красноуфимска

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2019. Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области отказалось пересматривать планы по строительству вблизи Красноуфимска мусоросортировочного комплекса и полигона.



Письмо за подписью заместителя министра ЖКХ Егора Свалова опубликовал депутат Государственной думы Андрей Альшевских.



«Экспертные выводы о непригодности земельных участков в городском округе Красноуфимск, планируемых под строительство объектов по обращению с ТБО, отсутствуют. Объекты создаются на основании проектной документации, получившей положительные заключения государственных экспертиз, предусмотренных законодательством Российской Федерации», — говорится в документе.



Отметим, что в последние месяцы жители Красноуфимска активно протестуют против строительства мусоросортировочного завода, опасаясь стремительного ухудшения экологической ситуации в городском округе.

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