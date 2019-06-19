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Власти Свердловской области отказались отменить строительство мусоросортировочного комплекса вблизи Красноуфимска
19 июнь 2019 (17:15)
УрБК, Екатеринбург, 19.06.2019. Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области отказалось пересматривать планы по строительству вблизи Красноуфимска мусоросортировочного комплекса и полигона.
Письмо за подписью заместителя министра ЖКХ Егора Свалова опубликовал депутат Государственной думы Андрей Альшевских.
«Экспертные выводы о непригодности земельных участков в городском округе Красноуфимск, планируемых под строительство объектов по обращению с ТБО, отсутствуют. Объекты создаются на основании проектной документации, получившей положительные заключения государственных экспертиз, предусмотренных законодательством Российской Федерации», — говорится в документе.
Отметим, что в последние месяцы жители Красноуфимска активно протестуют против строительства мусоросортировочного завода, опасаясь стремительного ухудшения экологической ситуации в городском округе.
Письмо за подписью заместителя министра ЖКХ Егора Свалова опубликовал депутат Государственной думы Андрей Альшевских.
«Экспертные выводы о непригодности земельных участков в городском округе Красноуфимск, планируемых под строительство объектов по обращению с ТБО, отсутствуют. Объекты создаются на основании проектной документации, получившей положительные заключения государственных экспертиз, предусмотренных законодательством Российской Федерации», — говорится в документе.
Отметим, что в последние месяцы жители Красноуфимска активно протестуют против строительства мусоросортировочного завода, опасаясь стремительного ухудшения экологической ситуации в городском округе.
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