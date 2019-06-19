Новости дня

Власти Свердловской области отказались отменить строительство мусоросортировочного комплекса вблизи Красноуфимска

19 июнь 2019 (17:15)

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2019. Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области отказалось пересматривать планы по строительству вблизи Красноуфимска мусоросортировочного комплекса и полигона.

Письмо за подписью заместителя министра ЖКХ Егора Свалова опубликовал депутат Государственной думы Андрей Альшевских.

«Экспертные выводы о непригодности земельных участков в городском округе Красноуфимск, планируемых под строительство объектов по обращению с ТБО, отсутствуют. Объекты создаются на основании проектной документации, получившей положительные заключения государственных экспертиз, предусмотренных законодательством Российской Федерации», — говорится в документе.

Отметим, что в последние месяцы жители Красноуфимска активно протестуют против строительства мусоросортировочного завода, опасаясь стремительного ухудшения экологической ситуации в городском округе.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: