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Минфин разместил ОФЗ на 20 млрд рублей с доходностью 7,68% годовых
19 июнь 2019 (16:55)
УрБК, Москва, 19.06.2019. Минфин России разместил на аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) серии 26230 с погашением в марте 2039 года на 20 млрд руб. со средневзвешенной доходностью 7,68% годовых. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Объем спроса составил 70,766 млрд руб. Цена отсечения — 101,4568% от номинала, доходность по цене отсечения — 7,7% годовых. Средневзвешенная цена составила 101,6161% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,68% годовых.
Объем спроса составил 70,766 млрд руб. Цена отсечения — 101,4568% от номинала, доходность по цене отсечения — 7,7% годовых. Средневзвешенная цена составила 101,6161% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,68% годовых.
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