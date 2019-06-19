Новости дня

«Агрофирма Уральская» выплатит клиенту более 3 млн рублей за непоставленный товар

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2019. ООО «Агрофирма Уральская» выплатит клиенту более 3 млн руб. за непоставку купленных 120 голов взрослого скота и бычков, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



«В 2015 году клиентка купила у ООО «Агрофирма Уральская» 120 голов взрослого скота и бычков по цене 110 рублей за 1 кг живого веса. В 2016 году женщина внесла предоплату в сумме 2,5 млн руб., о чем ей была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру за подписью директора, с печатью агрофирмы и отметкой «получено». Однако к 2018 году ни товара, ни своих денег она не увидела», — говорится в сообщении.



Покупка была совершена при бывшем директоре агрофирмы, в суде он подтвердил факт получения компанией денежных средств. Он пояснил, что 1,6 млн руб. были внесены в банк, а оставшаяся часть была распределена между учредителями общества. Однако нынешнее руководство предприятия иск не признало. Оно сообщило, что истцу дважды был отпущен товар на сумму 1,45 млн руб., а остаток средств возвращен по ее личному заявлению.



Однако суд установил, что заявление от покупательницы о возврате остатка денежных средств, написано другим лицом, как и подпись в расходно-кассовом ордере на получение этих денег.



«Решением Новоуральского городского суда с ООО «Агрофирма Уральская» взыскана сумма предоплаты по договору в размере 2,5 млн руб., проценты за пользование чужими денежными средствами — 596, 9 тыс. руб., расходы по оплате госпошлины — 23,6 тыс. руб., на оплату услуг представителя — 30 тыс. руб., на экспертизу — 16,9 тыс. руб. Ответчик обжаловал решение в Свердловском областном суде. Областной суд оставил без изменений решение Новоуральского городского суда. ООО «Агрофирма Уральская» обязана выплатить клиентке 3,167 млн руб.», — отмечает пресс-служба.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">19 июнь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 16:36</span><br /><strong>«Агрофирма Уральская» выплатит клиенту более 3 млн рублей за непоставленный товар</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 19.06.2019. ООО «Агрофирма Уральская» выплатит клиенту более 3 млн руб. за непоставку купленных 120 голов взрослого скота и бычков, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087787-agrofirma-uralskaya-vyplatit-klientu-bolee-3-mln-rubley-za-nepostavlennyy-tovar.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: