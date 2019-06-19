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«Агрофирма Уральская» выплатит клиенту более 3 млн рублей за непоставленный товар
19 июнь 2019 (16:36)
УрБК, Екатеринбург, 19.06.2019. ООО «Агрофирма Уральская» выплатит клиенту более 3 млн руб. за непоставку купленных 120 голов взрослого скота и бычков, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
«В 2015 году клиентка купила у ООО «Агрофирма Уральская» 120 голов взрослого скота и бычков по цене 110 рублей за 1 кг живого веса. В 2016 году женщина внесла предоплату в сумме 2,5 млн руб., о чем ей была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру за подписью директора, с печатью агрофирмы и отметкой «получено». Однако к 2018 году ни товара, ни своих денег она не увидела», — говорится в сообщении.
Покупка была совершена при бывшем директоре агрофирмы, в суде он подтвердил факт получения компанией денежных средств. Он пояснил, что 1,6 млн руб. были внесены в банк, а оставшаяся часть была распределена между учредителями общества. Однако нынешнее руководство предприятия иск не признало. Оно сообщило, что истцу дважды был отпущен товар на сумму 1,45 млн руб., а остаток средств возвращен по ее личному заявлению.
Однако суд установил, что заявление от покупательницы о возврате остатка денежных средств, написано другим лицом, как и подпись в расходно-кассовом ордере на получение этих денег.
«Решением Новоуральского городского суда с ООО «Агрофирма Уральская» взыскана сумма предоплаты по договору в размере 2,5 млн руб., проценты за пользование чужими денежными средствами — 596, 9 тыс. руб., расходы по оплате госпошлины — 23,6 тыс. руб., на оплату услуг представителя — 30 тыс. руб., на экспертизу — 16,9 тыс. руб. Ответчик обжаловал решение в Свердловском областном суде. Областной суд оставил без изменений решение Новоуральского городского суда. ООО «Агрофирма Уральская» обязана выплатить клиентке 3,167 млн руб.», — отмечает пресс-служба.
«В 2015 году клиентка купила у ООО «Агрофирма Уральская» 120 голов взрослого скота и бычков по цене 110 рублей за 1 кг живого веса. В 2016 году женщина внесла предоплату в сумме 2,5 млн руб., о чем ей была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру за подписью директора, с печатью агрофирмы и отметкой «получено». Однако к 2018 году ни товара, ни своих денег она не увидела», — говорится в сообщении.
Покупка была совершена при бывшем директоре агрофирмы, в суде он подтвердил факт получения компанией денежных средств. Он пояснил, что 1,6 млн руб. были внесены в банк, а оставшаяся часть была распределена между учредителями общества. Однако нынешнее руководство предприятия иск не признало. Оно сообщило, что истцу дважды был отпущен товар на сумму 1,45 млн руб., а остаток средств возвращен по ее личному заявлению.
Однако суд установил, что заявление от покупательницы о возврате остатка денежных средств, написано другим лицом, как и подпись в расходно-кассовом ордере на получение этих денег.
«Решением Новоуральского городского суда с ООО «Агрофирма Уральская» взыскана сумма предоплаты по договору в размере 2,5 млн руб., проценты за пользование чужими денежными средствами — 596, 9 тыс. руб., расходы по оплате госпошлины — 23,6 тыс. руб., на оплату услуг представителя — 30 тыс. руб., на экспертизу — 16,9 тыс. руб. Ответчик обжаловал решение в Свердловском областном суде. Областной суд оставил без изменений решение Новоуральского городского суда. ООО «Агрофирма Уральская» обязана выплатить клиентке 3,167 млн руб.», — отмечает пресс-служба.
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