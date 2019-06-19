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Европейский суд не признал логотип Adidas торговой маркой

УрБК, Москва, 19.06.2019. Европейский суд общей юрисдикции отказал компании Adidas в том, чтобы признать ее логотип из трех параллельных полос торговой маркой. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на постановление суда.



«Европейский суд общей юрисдикции подтверждает недействительность торговой марки Adidas, которая состоит из трех параллельных полос, нанесенных в любом направлении», — говорится в документе.



Суд поясняет, что торговая марка не может состоять только из повторяющихся элементов, а должна быть образной. То есть, по мнению суда, логотип Adidas не содержит достаточных характерных особенностей, которые могут быть защищены в качестве торговой марки.



Данное постановление подтвердило решение Европейского бюро по интеллектуальной собственности (EUIPO), которое в 2016 году на том же основании аннулировало выданную в 2014 году регистрацию логотипа компании в качестве торговой марки.

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