На Урале стало больше предприятий-банкротов

В Свердловской области возобновился рост числа юридических лиц, признанных банкротами. Как говорится в исследовании Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, в I квартале 2019 года на Среднем Урале суды признали финансово несостоятельными 129 компаний, что на 5,7% выше уровня предыдущего квартала.По числу обанкротившихся предприятий Свердловская область заняла четвертое место среди российских регионов после Москвы (678 компаний), Санкт-Петербурга (217) и Московской области (156).Интенсивность банкротств юридических лиц на Среднем Урале в I квартале составила 0,08% (доля обанкротившихся предприятий от общего числа зарегистрированных юрлиц в регионе). Это один из самых высоких показателей по стране.По данным Арбитражного суда Свердловской области, в I квартале 2019 года были признаны банкротами некоторые достаточно известные компании, в том числе АО «БЗСК-Инвест», АО «Тагилбанк», ООО «Уралдорстрой», ООО «Уральский горнолыжный центр», ООО «Региональный инвестиционный центр». Кроме того, через процедуру банкротства прошли некоторые муниципальные предприятия. В частности, МУП «Каменская сетевая компания» и МУП «Тепловодоснабжение».Отметим, что количество банкротств в Свердловской области в I квартале 2019 года оказалось выше среднероссийского уровня. По сравнению с IV кварталом 2018 года их число в РФ увеличилось на 1,9%.«Снижение числа банкротств по итогам квартала отмечается лишь в электроэнергетике. Повышение этого показателя наметилось в строительстве, коммерческих услугах, сельском хозяйстве и машиностроительном комплексе. Интенсивность корпоративных банкротств существенно не изменилась в торговле, пищевой промышленности, транспорте и связи, а также металлургии», — говорится в исследовании Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.Президент Свердловского областного союза малого и среднего бизнеса Анатолий Филиппенков считает, что главной причиной роста числа банкротств в регионе является проблема доступности финансовых ресурсов.«У многих предприятий просто нет ресурсов, чтобы продолжать свою деятельность. Не секрет, что бизнесу сложно пользоваться банковскими кредитами. Ставка в среднем составляет 17-20%. Не каждое предприятие сможет обслуживать такие кредиты. При этом даже по высоким ставкам российские банки часто отказываются кредитовать предпринимателей. Еще одна серьезная проблема — рост просроченной задолженности крупных компаний и муниципальных образований перед малым бизнесом. В нашем регионе она составляет около 1,5 млрд руб. Предприятия не могут получить деньги за поставленные товары и оказанные услуги. Соответственно, не могут платить субподрядчикам», — рассказал Анатолий Филиппенков.По его словам, ситуацию осложняет реформа контрольно-надзорной системы в России. За последние три года штрафы за различные правонарушения увеличились в два-три раза. Также участились случаи необоснованной блокировки счетов предпринимателей. Банки прибегают к этой мере при малейшем подозрении на сомнительные операции, сообщил глава Свердловского областного союза малого и среднего бизнеса.«Можно говорить об отсутствии в РФ эффективной системы господдержки предпринимательства. Нужны радикальные решения на законодательном уровне. Необходимо решать конкретные проблемы. К примеру, от нас до сих пор требуют соблюдать нормативы, которые были разработаны еще во времена СССР. Многие из них являются избыточными и слишком жесткими», — полагает А. Филиппенков.Как отмечают эксперты, планомерный рост числа банкротств в РФ отражает стагнацию экономики и кризис неплатежей. При сохранении существующих проблем рост числа предприятий-банкротов в большинстве российских регионов может заметно ускориться во II полугодии 2019 года.