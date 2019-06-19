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В Свердловской области ГИБДД выявила более 4 тыс. нарушений ПДД со стороны пешеходов

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2019. В Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога», которое проходило на территории региона с 11 по 14 июня 2019 года.



Как сообщает пресс-служба ведомства, за четыре дня сотрудниками ГИБДД выявлено свыше 4 тыс. нарушений ПДД, допущенных пешеходами. Самое распространенное нарушение — это переход проезжей части в неустановленном месте.



«Кроме этого, сотрудники ГИБДД проконтролировали соблюдение ПДД водителями, проезжающими пешеходные переходы. В отношении почти 1,5 тыс. автовладельцев составлены административные материалы за непредоставление преимущества в движении пешеходам на пешеходных переходах. Многие водители при этом пытались оспорить нарушения, но инспекторы ДПС предъявляли им видеозапись, просмотрев ее водители соглашались с нарушением», — говорится в сообщении.



За 5 месяцев текущего года в Свердловской области зарегистрировано уже 374 ДТП с участием пешеходов. В этих ДТП 31 человек погиб и еще 357 получили травмы различной степени тяжести. Большая часть погибших (20 человек) это пешеходы, которые нарушили требования ПДД.

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