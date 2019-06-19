Новости дня

Минтранс РФ: Руководство Свердловской области не предоставило обоснований для финансирования второй линии метро в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2019. Минтранс РФ считает преждевременным выделение финансирования для проектирования второй линии метро в Екатеринбурге, так как руководство Свердловской области не предоставило для этого достаточных обоснований и расчетов. Об этом сообщает агентство ЕАН со ссылкой на письмо главы ведомства Евгения Дитриха на имя председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.



Глава российского кабинета министров дал поручение Минтрансу проработать вопрос выведения федеральных средств для проектирования второй линии метро к празднованию 300-летия Екатеринбурга.



Ведомство Евгения Дитриха, изучая этот вопрос, опиралось на Указ президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации».



«Вопрос развития метрополитена в г. Екатеринбурге целями Указа не предусматривается», — отмечается в письме главы Минтранса.



При этом Евгений Дитрих отмечает, что ему был представлен на экспертизу проект комплексной схемы транспортного обслуживания населения Екатеринбургской агломерации. Тем не менее, он считает, что выделять федеральные средства на проектирование второй линии метрополитена преждевременно, так как руководство Свердловской области не предоставило достаточных обоснований и расчетов для этого.



«Мероприятий, связанных с проектированием второй линии метрополитена, субъектом Российской Федерации предложено не было. При этом в аналитических материалах представлена информация о снижении пассажиропотока в метрополитене, начиная с 2013 года… С учетом того, что возможностями направить средства федерального бюджета на цели развития метрополитена Минтранс России не располагает, и в связи с тем, что Свердловской областью не проведена работа по расчету и оценке общественных затрат и общих социальных эффектов связанных с реализацией проекта, а также учитывая комплексное развитие альтернативных видов городского и пассажирского транспорта и варианты привлечения внебюджетных источников финансирования, Министерство транспорта Российской Федерации считает принятие решения о выделении средств из федерального бюджета на проектирование второй линии метрополитена в г. Екатеринбурге преждевременным», — говорится в письме.



Стоит отметить, что администрация Екатеринбурга планирует заложить в бюджет города на 2019 год 115 млн руб. на проектирование второй линии метрополитена.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">19 июнь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 15:05</span><br /><strong>Минтранс РФ: Руководство Свердловской области не предоставило обоснований для финансирования второй линии метро в Екатеринбурге</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 19.06.2019. Минтранс РФ считает преждевременным выделение финансирования для проектирования второй линии метро в Екатеринбурге, так как руководство Свердловской области не предоставило для этого достаточных обоснований и расчетов. Об этом сообщает агентство ЕАН со ссылкой на письмо главы ведомства Евгения Дитриха на имя председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087781-mintrans-rf-rukovodstvo-sverdlovskoy-oblasti-ne-predostavilo-obosnovaniy-dlya-finansirovaniya-vtoroy-linii-metro-v-ekaterinburge.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: