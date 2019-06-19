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Официальный курс доллара США снизился на 35 коп., евро — на 59 коп.

19 июнь 2019 (14:42)

УрБК, Москва, 19.06.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 июня 2019 года. Курс долл. США снизился на 35,58 коп. до 63,97 руб., евро — на 59,14 коп. до 71,63 руб.

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