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В поселке Билимбай при проведении несанкционированных работ повредили газовую трубу

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2019. Сегодня около 11.00 в поселке Билимбай Первоуральского городского округа при проведении несанкционированных земляных работ в районе площади Свободы, 7 была повреждена газовая труба, которая осуществляла подачу газа в котельную. Об этом пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



«Котельная в настоящее время не работает. Происшествие на жизнеобеспечение населения не повлияло. Специалистами газовой службы подача газа на поврежденном участке перекрыта, ремонтные работы будут проводиться в плановом порядке», — говорится в сообщении.

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