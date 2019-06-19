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Жителю Екатеринбурга выплатили 1 млн рублей за снесенное жилое помещение

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2019. Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил исковые требования прокурора города, который требовал от администрации муниципалитета выплатить местному жителю почти 1 млн руб. за снесенное жилое помещение. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства в Свердловской области.



«В ходе надзорных мероприятий установлено, что постановлением главы Екатеринбурга в 2005 году жилой дом гражданина включен в перечень жилых домов, планируемых к сносу в связи с непригодностью для постоянного проживания, и в 2007 году был снесен. Законодатель определил, что жилищные права собственника жилого помещения, расположенного в доме, признанном аварийным и подлежащим сносу, подлежат защите в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса РФ, то есть помещение может быть изъято у собственника либо путем выкупа, либо по соглашению с собственником ему может быть предоставлено другое жилое помещение с зачетом стоимости в выкупную цену», — говорится в сообщении.



В соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости, жилое помещение, принадлежавшее гражданину, оценивается в 983 тыс. руб.



«Прокуратура города в интересах жителя Екатеринбурга направила исковое заявление в Ленинский районный суд с требованием к администрации муниципалитета произвести выплату в счет возмещения стоимости снесенного жилого помещения. Суд исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.



В настоящее время, после получения исполнительного документа и предъявления его к исполнению, администрацией Екатеринбурга гражданину выплачена денежная сумма в полном объеме.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">19 июнь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 13:55</span><br /><strong>Жителю Екатеринбурга выплатили 1 млн рублей за снесенное жилое помещение</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 19.06.2019. Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил исковые требования прокурора города, который требовал от администрации муниципалитета выплатить местному жителю почти 1 млн руб. за снесенное жилое помещение. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства в Свердловской области. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087778-zhitelyu-ekaterinburga-vyplatili-1-mln-rubley-za-snesennoe-zhiloe-pomeschenie.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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