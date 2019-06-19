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Жителю Екатеринбурга выплатили 1 млн рублей за снесенное жилое помещение
19 июнь 2019 (13:55)
УрБК, Екатеринбург, 19.06.2019. Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил исковые требования прокурора города, который требовал от администрации муниципалитета выплатить местному жителю почти 1 млн руб. за снесенное жилое помещение. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства в Свердловской области.
«В ходе надзорных мероприятий установлено, что постановлением главы Екатеринбурга в 2005 году жилой дом гражданина включен в перечень жилых домов, планируемых к сносу в связи с непригодностью для постоянного проживания, и в 2007 году был снесен. Законодатель определил, что жилищные права собственника жилого помещения, расположенного в доме, признанном аварийным и подлежащим сносу, подлежат защите в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса РФ, то есть помещение может быть изъято у собственника либо путем выкупа, либо по соглашению с собственником ему может быть предоставлено другое жилое помещение с зачетом стоимости в выкупную цену», — говорится в сообщении.
В соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости, жилое помещение, принадлежавшее гражданину, оценивается в 983 тыс. руб.
«Прокуратура города в интересах жителя Екатеринбурга направила исковое заявление в Ленинский районный суд с требованием к администрации муниципалитета произвести выплату в счет возмещения стоимости снесенного жилого помещения. Суд исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
В настоящее время, после получения исполнительного документа и предъявления его к исполнению, администрацией Екатеринбурга гражданину выплачена денежная сумма в полном объеме.
«В ходе надзорных мероприятий установлено, что постановлением главы Екатеринбурга в 2005 году жилой дом гражданина включен в перечень жилых домов, планируемых к сносу в связи с непригодностью для постоянного проживания, и в 2007 году был снесен. Законодатель определил, что жилищные права собственника жилого помещения, расположенного в доме, признанном аварийным и подлежащим сносу, подлежат защите в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса РФ, то есть помещение может быть изъято у собственника либо путем выкупа, либо по соглашению с собственником ему может быть предоставлено другое жилое помещение с зачетом стоимости в выкупную цену», — говорится в сообщении.
В соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости, жилое помещение, принадлежавшее гражданину, оценивается в 983 тыс. руб.
«Прокуратура города в интересах жителя Екатеринбурга направила исковое заявление в Ленинский районный суд с требованием к администрации муниципалитета произвести выплату в счет возмещения стоимости снесенного жилого помещения. Суд исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
В настоящее время, после получения исполнительного документа и предъявления его к исполнению, администрацией Екатеринбурга гражданину выплачена денежная сумма в полном объеме.
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