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В России 70% малых и средних компаний существуют на рынке более трех лет

УрБК, Москва, 19.06.2019. В среднем трехлетний рубеж переживают 70% малых и средних российских компаний, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитиков проекта «Сберданные».



Отмечается, что показатель зависит от региона регистрации, сферы деятельности и первоначальных инвестиций. Так, дольше других живут фирмы в производственных отраслях, требующих значительных вложений, а меньше всего — в строительстве, транспорте и финансовых услугах, где, предположительно, еще высока доля «однодневок».



В частности, наиболее стабильный бизнес концентрируется в сфере здравоохранения (более трех лет работают 94 из 100 компаний), металлургии (92,4%), добычи полезных ископаемых (92,2%) и металлических руд (91,9%), производства электрооборудования (91,5%). Наиболее подверженными риску быстрого ухода с рынка оказались компании сухопутного транспорта (до трех лет доживают лишь 58,4% компаний, в первые полгода закрываются 8,7%), страхования и НПФ (59,8%), строительства (60,6%, полугодовой рубеж не переживают 11,5%), обслуживания зданий и территорий (64,9%), рекламы (65,5%).



Также срок жизни компаний коррелировал с количеством субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тыс. человек, а высокий уровень предпринимательской активности ассоциируется с более высокими подушевыми доходами.



Самый большой процент перешагнувших трехлетний рубеж компаний обнаружен на Камчатке (78,9%), в Москве и Московской области (78,4%), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (77,5%). И, наоборот, ниже других регионов выживаемость компаний в Чечне (41,8%), Калмыкии (53,4%), Дагестане (55,9%), Кабардино-Балкарии и Омской области (57,4%).



Аналитики уточняют, что результаты исследования вполне укладываются в глобальную практику: превышающий три года срок жизни малых и средних компаний в США зафиксирован на уровне 61,6%. В среднем в мире около 50% компаний закрываются, не пережив пятилетний рубеж. До десяти лет доживает лишь треть бизнесов.



«Сберданными» при анализе использовались сведения ЕГРИП/ЕГРЮЛ и реестра компаний МСП, ведущегося с 2016 года. Датой «рождения» компании считали месяц регистрации юридического лица, датой «смерти» — месяц совершения последнего платежа.

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