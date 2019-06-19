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В Свердловской области 6 тыс. абонентов компании «ЭнергосбыТ Плюс» не могут выехать за границу из-за долгов
19 июнь 2019 (12:46)
УрБК, Екатеринбург, 19.06.2019. В отношении 6 тыс. жителей Свердловской области, имеющих долг перед компанией «ЭнергосбыТ Плюс», вынесены постановления о запрете на выезд за границу.
«На сегодня долг жителей Свердловской области за свет, тепло и горячую воду превысил 1,1 млрд руб., 6 тыс. свердловчан, задолжавших за коммунальные ресурсы, не смогут выехать за границу до полного погашения долга и всех судебных издержек», — сообщает пресс-служба компании.
Временное ограничение в праве выезда за пределы России применяется в отношении лиц, имеющих задолженность более 30 тыс. руб. А также при задолженности 10 тыс. руб., если долг не погашается в течение двух месяцев с начала исполнительного производства.
«На сегодня долг жителей Свердловской области за свет, тепло и горячую воду превысил 1,1 млрд руб., 6 тыс. свердловчан, задолжавших за коммунальные ресурсы, не смогут выехать за границу до полного погашения долга и всех судебных издержек», — сообщает пресс-служба компании.
Временное ограничение в праве выезда за пределы России применяется в отношении лиц, имеющих задолженность более 30 тыс. руб. А также при задолженности 10 тыс. руб., если долг не погашается в течение двух месяцев с начала исполнительного производства.
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