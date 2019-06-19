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Правительство РФ рассмотрит инициативу страхования зарплат в случае банкротства работодателя

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству направил на рассмотрение в правительство РФ пакет законопроектов, который позволит защитить права граждан на оплату труда в случае банкротства работодателя. Об этом сообщается на официальном портале комитета.



Предлагается внести изменения в Налоговый, Бюджетный и Трудовой кодексы, а также в законы «Об основах обязательного социального страхования» и «О несостоятельности (банкротстве)».



«В настоящее время право на оплату труда работников предприятий-банкротов призван защитить ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Согласно закону, требования об оплате труда лиц, работающих по трудовым договорам, удовлетворяются во вторую очередь после удовлетворения требований по текущим платежам, связанным с судебными расходами по делу о банкротстве и выплатой вознаграждения арбитражному управляющему и специалистам, которых он обязан привлекать. Однако на практике существует удручающая ситуация с миллионными задолженностями по зарплатам у предприятий, проходящих процедуру банкротства, которая с каждым годом усугубляется», — говорится в сообщении.



Предлагается ввести новый вид обязательного социального страхования — на случай утраты причитающейся работнику заработной платы вследствие несостоятельности (банкротства) работодателя.



«Финансирование расходов на выплату данного страхового обеспечения будет осуществляться за счет средств Фонда социального страхования РФ, формируемых от уплаты страховых взносов на этот новый вид обязательного социального страхования. При этом тариф страховых взносов предлагается установить путем перераспределения действующих тарифов страховых взносов, подлежащих уплате работодателем. То есть увеличения общей суммы социальных отчислений не произойдет», — отмечают в комитете.



В результате предложенных изменений тарифы страховых взносов работодателя будут распределяться следующим образом: 0,02% — на случай утраты причитающейся работнику заработной платы вследствие несостоятельности (банкротства) работодателя, 22% — на пенсионное страхование, 2,9% — на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 1,78% — на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в РФ, 5,1% на медицинское страхование.

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