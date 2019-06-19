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В России регионам запретят превышать предельные уровни тарифов на электроэнергию

19 июнь 2019 (11:35)

УрБК, Москва, 19.06.2019. В России ограничат право регионов превышать установленные предельные уровни тарифов на услуги по передаче электроэнергии для потребителей. Соответствующий законопроект был рассмотрен в первом чтении, сообщается на официальном портале Госдумы.

«Принятие проекта федерального закона исключит возможность превышения роста тарифов на услуги по передаче электрической энергии для конечных потребителей над параметрами, определяемыми Правительством РФ в прогнозе социально-экономического развития за счет включения расходов на исполнение инвестиционных программ региональными тарифными органами над предельными уровнями тарифов», — подчеркивается в пояснительной записке к документу.

Авторы проекта отмечают, что на сегодняшний день до 15% тарифных решений по услугам по передаче электрической энергии принимаются на уровне выше предельных максимальных уровней тарифов, установленных ФАС России.

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