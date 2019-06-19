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В России регионам запретят превышать предельные уровни тарифов на электроэнергию
19 июнь 2019 (11:35)
УрБК, Москва, 19.06.2019. В России ограничат право регионов превышать установленные предельные уровни тарифов на услуги по передаче электроэнергии для потребителей. Соответствующий законопроект был рассмотрен в первом чтении, сообщается на официальном портале Госдумы.
«Принятие проекта федерального закона исключит возможность превышения роста тарифов на услуги по передаче электрической энергии для конечных потребителей над параметрами, определяемыми Правительством РФ в прогнозе социально-экономического развития за счет включения расходов на исполнение инвестиционных программ региональными тарифными органами над предельными уровнями тарифов», — подчеркивается в пояснительной записке к документу.
Авторы проекта отмечают, что на сегодняшний день до 15% тарифных решений по услугам по передаче электрической энергии принимаются на уровне выше предельных максимальных уровней тарифов, установленных ФАС России.
«Принятие проекта федерального закона исключит возможность превышения роста тарифов на услуги по передаче электрической энергии для конечных потребителей над параметрами, определяемыми Правительством РФ в прогнозе социально-экономического развития за счет включения расходов на исполнение инвестиционных программ региональными тарифными органами над предельными уровнями тарифов», — подчеркивается в пояснительной записке к документу.
Авторы проекта отмечают, что на сегодняшний день до 15% тарифных решений по услугам по передаче электрической энергии принимаются на уровне выше предельных максимальных уровней тарифов, установленных ФАС России.
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