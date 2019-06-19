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Руководителя компании «Уралхлебпродукт» оштрафовали на 20 тыс. рублей за нарушение закона о конкуренции
19 июнь 2019 (11:15)
УрБК, Екатеринбург, 19.06.2019. В Екатеринбурге руководителя ООО «Уралхлебпродукт» оштрафовали на 20 тыс. руб. за нарушение закона о конкуренции. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
Осенью прошлого года Управление ФАС России по Свердловской области выявило в действиях ООО «Компания «Уралхлебпродукт» и ООО «Хлеб-Торг» признаки картельного сговора. Они договорились о поддержании цены при участии в проводимых открытых аукционах электронной формы, что является нарушением пункта 2 части 1 статьи 11 Закона «О защите конкуренции».
Постановлениями УФАС оба предприятия были признаны виновными в совершении административных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 14.32 КоАП РФ «Заключение хозяйствующим субъектом недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения, если такое соглашение приводит или может привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах, либо заключение недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения между организаторами торгов и (или) заказчиками с участниками этих торгов, если такое соглашение имеет своей целью либо приводит или может привести к ограничению конкуренции и (или) созданию преимущественных условий для каких-либо участников, либо участие в них».
В октябре 2018 года постановлением заместителя руководителя регионального УФАС гендиректор ООО «Компания «Уралхлебпродукт» был признан виновным в совершении административного правонарушения и оштрафован на 20 тыс. руб.
Предприниматель обжаловал действия УФАС в Октябрьском районном суде Екатеринбурга. Однако суд признал постановление надзорного органа законным и обоснованным. Предприниматель вновь обратился с жалобой, но уже в областной суд. Она вновь была оставлена без удовлетворения.
Осенью прошлого года Управление ФАС России по Свердловской области выявило в действиях ООО «Компания «Уралхлебпродукт» и ООО «Хлеб-Торг» признаки картельного сговора. Они договорились о поддержании цены при участии в проводимых открытых аукционах электронной формы, что является нарушением пункта 2 части 1 статьи 11 Закона «О защите конкуренции».
Постановлениями УФАС оба предприятия были признаны виновными в совершении административных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 14.32 КоАП РФ «Заключение хозяйствующим субъектом недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения, если такое соглашение приводит или может привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах, либо заключение недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения между организаторами торгов и (или) заказчиками с участниками этих торгов, если такое соглашение имеет своей целью либо приводит или может привести к ограничению конкуренции и (или) созданию преимущественных условий для каких-либо участников, либо участие в них».
В октябре 2018 года постановлением заместителя руководителя регионального УФАС гендиректор ООО «Компания «Уралхлебпродукт» был признан виновным в совершении административного правонарушения и оштрафован на 20 тыс. руб.
Предприниматель обжаловал действия УФАС в Октябрьском районном суде Екатеринбурга. Однако суд признал постановление надзорного органа законным и обоснованным. Предприниматель вновь обратился с жалобой, но уже в областной суд. Она вновь была оставлена без удовлетворения.
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