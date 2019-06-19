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«МегаФон» перевел на онлайн-видеомониторинг еще 15 лесничеств в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2019. ПАО «МегаФон» и Уральская база авиационной охраны лесов перевели на онлайн-видеомониторинг 15 лесничеств в Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба оператора связи.



Систему удаленного видеонаблюдения лесных пожаров «МегаФон» и Уральская авиабаза впервые запустили еще в 2014 году, тогда география проекта охватывала 24 населенных пункта. В этом году дополнительные камеры установили еще на 15 точках: в Сысертском, Нижне-Тагильском, Невьянском, Тугулымском, Сухоложском, Тавдинском, Ирбитском, Алапаевском, Кушвинском, Сотринском, Верхотурском, Березовском, Режевском, Синячихинском лесничествах.



Отмечается, что оператор в этом году установил в лесных массивах купольные сетевые видеокамеры с углом обзора в 360 градусов на антенно-мачтовых сооружениях.



«Оборудование устойчиво к любым погодным условиям — от -50°C до + 50°C. По задаче заказчика «МегаФон» дополнительно оснастил технику грозозащитой и подключил ее к единой онлайн-системе мониторинга «Лесохранитель». Теперь такая система мониторинга подключена на 71 станции видеонаблюдения в Свердловской области. Решение позволяет вести наблюдение за лесами вблизи населенных пунктов и в режиме реального времени передавать данные по защищенным каналам связи. Оперативные сведения на пульт диспетчеров отправляет и беспилотный летательный аппарат, который Уральская авиабаза использует при обследовании лесных территорий, не охваченных видеомониторингом», — говорится в сообщении.



«Автоматизированная система дистанционного видеомониторинга помогает обнаружить лесные пожары на ранней стадии. Это дает возможность быстро отреагировать на возгорание и оперативно его устранить при помощи наших наземных служб. Десятая часть возгораний ликвидируется на ранней стадии благодаря этой системе. Выручает и беспилотник. Недавно с его помощью удалось обнаружить и быстро потушить огонь рядом с поселком Шабровский. Поэтому для нас очень важно бесперебойное функционирование всей системы видеомониторинга, и в этом мы надеемся на «МегаФон», — цитирует пресс-служба исполняющего обязанности директора ГБУ СО «Уральская база авиационной охраны лесов» Дениса Шуплецова.



Благодаря автоматизированной системе на ранней стадии удалось обнаружить и предотвратить каждое 10 возгорание в лесах региона. Только за последний месяц благодаря такому контролю Уральской авиабазе удалось ликвидировать три лесных пожара.



«В этом году по задаче авиабазы мы значительно расширили и усовершенствовали работу онлайн-системы дистанционного мониторинга. «МегаФон» не только обеспечивает техобслуживание, но и берет на себя поставку оборудования, его подключение к системе электроснабжения, монтаж, организацию защищенных каналов связи, работу серверного оборудования и круглосуточную техническую поддержку пользователей. Иными словами: данный проект мы организуем «под ключ», — передает пресс-служба слова руководителя по работе с государственными клиентами «МегаФона» на Урале Антона Чернышова.

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