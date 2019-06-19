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Жителей Челябинска предупредили о надвигающемся смоге

19 июнь 2019 (10:10)

УрБК, Челябинск, 19.06.2019. Сегодня на территории Челябинска ожидаются неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе метеорологические условия, которые продержатся до 08.00 20 июня. Об этом сообщает МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба-112 города Челябинска».

«Ветер неблагоприятного направления, ночью инверсия. При негативных изменениях состояния атмосферного воздуха и жалобах населения на загрязнение атмосферного воздуха информацию направлять в региональные Управление Росприроднадзора (8-351-237-81-83), Управление Роспотребнадзора (8 (800) 100-26-73)», — говорится в сообщении.

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