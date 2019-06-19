Новости дня

Челябинский Россельхознадзор запретил перевозку 20 тонн рыбы из Екатеринбурга в Республику Кыргызстан

19 июнь 2019 (09:26)

УрБК, Челябинск, 19.06.2019. На российско-казахстанском участке государственной границы РФ в пункте «Бугристое» возле города Троицк сотрудники Управления Россельхознадзора по Челябинской области задержали грузовик, перевозивший 20 т свежемороженой рыбы без ветеринарно-сопроводительных документов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Житель Республики Казахстан 1977 года рождения перевозил рыбу из города Екатеринбург в город Бишкек Республики Кыргызстан. При проверке установлено, что обязательных при перемещении подобных грузов ветеринарно-сопроводительных документов и ветеринарного сертификата Таможенного Союза формы №2 у него нет. Виновного привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ. Перемещение продукции без документов было запрещено. Транспортное средство под контролем сотрудников управления возвращено в место отправления», — говорится в сообщении.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: