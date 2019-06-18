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Audi отзывает 1 тыс. 325 автомобилей моделей А3, А4 и А5

18 июнь 2019 (18:02)

УрБК, Москва, 18.06.2019. Audi отзывает в России 1,3 тыс. автомобилей, сообщает Росстандарт.

Отзыву подлежат автомобили Audi A3, реализованные с 2016 по 2019 год. Из-за управляющих настроек фонари заднего хода включаются только примерно через 5 секунд после пуска двигателя. На этих автомобилях выполнят кодировку блока управления бортовой сети.

Отзыву также подлежат автомобили Audi А4, А5, реализованные в период с 2017 года по 2019 год.

«Причиной отзыва является то, что в некоторых случаях устанавливалось поворотное тягово-сцепное устройство с дефектным механизмом фиксации в поворотном модуле. Это может привести к тому, что тягово-сцепное устройство при выдвигании не фиксируется, и нельзя полностью исключить, что корректно выдвинутое, на первый взгляд, тягово-сцепное устройство в процессе эксплуатации может опуститься», — говорится в сообщении.

На транспортных средствах будет выполнена проверка поворотного модуля тягово-сцепного устройства.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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