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Госдума приняла во втором чтении законопроект об обязательности участия банков в СБП
18 июнь 2019 (17:46)
УрБК, Москва, 18.06.2019. Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает обязательное участие банков в Системе быстрых платежей (СБП). Об этом сообщает пресс-служба Банка России.
«Мгновенные платежи в современном мире уже давно вышли за рамки банковской услуги. У наших граждан должна быть возможность переводить средства быстро, удобно, дешево и безопасно всегда и везде. Система быстрых платежей позволяет это сделать, и мы видим, что она востребована уже сегодня: в системе проведено свыше 730 тыс. операций более чем на 6,5 млрд руб. Именно поэтому мы считаем, что к СБП должны подключиться все банки, особенно системно значимые, — рассказала заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова.
По ее словам, ЦБ планирует установить следующие сроки подключения банков к СБП: 1 сентября текущего года — для системно значимых, 1 сентября 2020 года — для банков с универсальной лицензией. Это составит более 95% российского рынка платежей.
«Мгновенные платежи в современном мире уже давно вышли за рамки банковской услуги. У наших граждан должна быть возможность переводить средства быстро, удобно, дешево и безопасно всегда и везде. Система быстрых платежей позволяет это сделать, и мы видим, что она востребована уже сегодня: в системе проведено свыше 730 тыс. операций более чем на 6,5 млрд руб. Именно поэтому мы считаем, что к СБП должны подключиться все банки, особенно системно значимые, — рассказала заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова.
По ее словам, ЦБ планирует установить следующие сроки подключения банков к СБП: 1 сентября текущего года — для системно значимых, 1 сентября 2020 года — для банков с универсальной лицензией. Это составит более 95% российского рынка платежей.
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