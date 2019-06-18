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Минпромторг предложил ввести запрет на транспортные средства с неэкологичным выхлопом
18 июнь 2019 (17:22)
УрБК, Москва, 18.06.2019. Замглавы Минпромторга Александр Морозов в понедельник, 17 июня, на круглом столе в Госдуме выступил с предложением создания механизма по выведению из эксплуатации автомобилей, автобусов и грузовиков с неэкологичным выхлопом. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
«Эффективного контроля сейчас действительно нет. Уже тестируются технологии, которые позволяют контролировать подобный транспорт дистанционно с помощью датчиков, которые ставятся в сам автомобиль. При превышении нормативов из-за поломки двигателя сигнал будут передан в полицию», — также отметил эксперт «Гринписа России» Василий Яблоков.
Напомним, что в России нормы выхлопа проверяют раз в год во время техосмотра (ТО). При этом, по данным экспертов, около 80% автовладельцев не проходят ТО, покупая диагностические карты. Кроме того, сейчас в России на нарушителей, управляющих транспортом с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах, могут только возложить штраф в размере 500 руб. (без конфискации или эвакуации).
Адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько считает, что такой штраф слишком мал, его необходимо увеличить.
«Проблема, как всегда, будет в исполнении: на все грузовики и автобусы инспекторов с газоанализаторами не хватит», — также добавил он.
Его поддержал гендиректор компании «Услугиавто» Юрий Пархоменко, подчеркнув, что не все инспекторы ДПС способы проводить подобные проверки. Он считает, что в идеале это должны делать сотрудники технадзора ГИБДД.
Александр Морозов предложил разработать «механизм оперативного исключения из оборота» подобных машин в России. Заняться данным вопросом он предложил правительству Москвы.
«Давайте оснастим вас мобильными приборами. Засунул в трубу, замерил, запищало — и конфисковал. Надо сделать, чтобы было меньше бюрократии», — обратился он к заместителю главы департамента транспорта Москвы Дмитрию Пронину.
Пронин, в свою очередь, отметил, что контролировать ситуацию проще с помощью камер: по базе данных ГИБДД система определит экологический класс автомобиля и вынесет штраф (в случае если проезд такой машине в определенный район города запрещен, но пока такие ограничения не применяются). Но при этом он напомнил, что существует проблема со старыми транспортными средствами, у которых в документах (и в базе данных ГИБДД) нет информации об экологическом классе двигателя.
«Эффективного контроля сейчас действительно нет. Уже тестируются технологии, которые позволяют контролировать подобный транспорт дистанционно с помощью датчиков, которые ставятся в сам автомобиль. При превышении нормативов из-за поломки двигателя сигнал будут передан в полицию», — также отметил эксперт «Гринписа России» Василий Яблоков.
Напомним, что в России нормы выхлопа проверяют раз в год во время техосмотра (ТО). При этом, по данным экспертов, около 80% автовладельцев не проходят ТО, покупая диагностические карты. Кроме того, сейчас в России на нарушителей, управляющих транспортом с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах, могут только возложить штраф в размере 500 руб. (без конфискации или эвакуации).
Адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько считает, что такой штраф слишком мал, его необходимо увеличить.
«Проблема, как всегда, будет в исполнении: на все грузовики и автобусы инспекторов с газоанализаторами не хватит», — также добавил он.
Его поддержал гендиректор компании «Услугиавто» Юрий Пархоменко, подчеркнув, что не все инспекторы ДПС способы проводить подобные проверки. Он считает, что в идеале это должны делать сотрудники технадзора ГИБДД.
Александр Морозов предложил разработать «механизм оперативного исключения из оборота» подобных машин в России. Заняться данным вопросом он предложил правительству Москвы.
«Давайте оснастим вас мобильными приборами. Засунул в трубу, замерил, запищало — и конфисковал. Надо сделать, чтобы было меньше бюрократии», — обратился он к заместителю главы департамента транспорта Москвы Дмитрию Пронину.
Пронин, в свою очередь, отметил, что контролировать ситуацию проще с помощью камер: по базе данных ГИБДД система определит экологический класс автомобиля и вынесет штраф (в случае если проезд такой машине в определенный район города запрещен, но пока такие ограничения не применяются). Но при этом он напомнил, что существует проблема со старыми транспортными средствами, у которых в документах (и в базе данных ГИБДД) нет информации об экологическом классе двигателя.
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