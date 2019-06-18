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Жителя Екатеринбурга будут судить за хищения дорогостоящих автомобилей на сумму более 21 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2019. В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в восьми кражах автомобилей на сумму более 21 млн руб. и трех попытках хищения. Об этом сообщает пресс-служба городского УМВД России.



«Окончено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего местного жителя, который в составе группы осуществлял хищения автомобилей на территории города. С сентября 2016 года по декабрь 2018 года мужчина и его сообщники занимались хищениями дорогостоящих автомобилей иностранного производства с целью их дальнейшего сбыта на территории города. В указанный период времени были похищены четыре автомобиля Toyota Land Cruiser, три — Toyota Camry, два — Lexus и по одному Nissan Murano и Infiniti», — говорится в сообщении.



Обвиняемые разбивали с помощью металлического кернера водительское стекло, а затем с помощью специального радиоэлектронного оборудования отключали противоугонную систему автомобиля и запускали двигатель. Подельники искали «нужный» автомобиль, сопровождали похищенный транспорт до укромного места на Московском тракте под Екатеринбургом. Похищенные автомобили преступники сбывали.



«В декабре 2018 года подозреваемых удалось задержать. Было установлено помещение, которое использовалось сообщниками в качестве временного хранения похищенного транспорта. Сыщикам удалось найти и вернуть владельцам три автомобиля», — уточняет ведомство.



По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ «Чищение чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину в особо крупном размере», а также трех преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 158 УК РФ «Покушение на кражу, то есть хищение чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину в особо крупном размере».



Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы. Один из его предполагаемых сообщников уже осужден, он отбывает наказание в учреждении пенитенциарной системы. В отношении второго соучастника уголовное дело также было передано в суд.

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